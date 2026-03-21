Jaipur: स्कूल में ऑफिस असिस्टेंट ने फीस इंचार्ज बनकर मासूमों की स्कूल फीस पर डाला डाका; लाखों रुपए लेकर फरार

Fee Scam in Jaipur: जयपुर के बनीपार्क थाना क्षेत्र में एक निजी स्कूल की फीस राशि में कथित गबन का मामला सामने आया है। स्कूल प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस ने स्कूल के ऑफिस असिस्टेंट के खिलाफ धोखाधड़ी, गबन और आपराधिक विश्वास भंग के आरोप में मामला दर्ज किया है। आरोप है कि कर्मचारी ने छात्रों और अभिभावकों से नकद फीस लेने के बाद न तो उसकी रसीद जारी की और न ही रकम स्कूल के बैंक खाते में जमा कराई। प्रारंभिक जांच में करीब 8 से 10 लाख रुपए की हेराफेरी की बात सामने आई है।