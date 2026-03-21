21 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather: फिर पश्चिमी विक्षोभ का साया; 21-22 मार्च को झमाझम बारिश का अलर्ट, बेमौसम बारिश से खेतों में तबाही

Rajasthan Weather Update: मजबूत व असामान्य पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से शुक्रवार को भी राजधानी जयपुर, कोटा, भरतपुर, सीकर सहित कई क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ बारिश हुई, कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के समाचार हैं। प्रदेश एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने पर 21 और 22 मार्च को पूर्वोत्तर और पश्चिम के कुछ इलाकों में मेघगर्जन के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Mar 21, 2026

जयपुर में पांच बत्ती क्षेत्र में बारिश से खुशगवार दृश्य, पत्रिका फोटो
Play video

जयपुर में पांच बत्ती क्षेत्र में बारिश से खुशगवार दृश्य, पत्रिका फोटो

Rajasthan Weather Update: मजबूत व असामान्य पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से शुक्रवार को भी राजधानी जयपुर, कोटा, भरतपुर, सीकर सहित कई क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ बारिश हुई, कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के समाचार हैं। वहीं हिमालयी रेंज में बर्फबारी के चलते गर्मी के तेवर पर ब्रेक लग गया और मौसम में ठंडक घुल गई है।
मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने पर 21 और 22 मार्च को पूर्वोत्तर और पश्चिम के कुछ इलाकों में मेघगर्जन के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। राजस्थान में हुई बेमौसमी बारिश से फसलों को भारी नुकसान पहुंचने से किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है।

गर्मी में सर्दी का अहसास

बीते 24 घंटे में अधिकांश जिलों में बीते एक दिन में 4 से 5 डिग्री अधिकतम तापमान में गिरावट आई, इसमें सर्वाधिक गिरावट करौली (8.3 डिग्री) और चित्तौड़गढ़ (6.8 डिग्री) में रही। राजधानी जयपुर में भी अधिकतम पारा 4.1 डिग्री गिरकर 26.0 डिग्री पर पहुंच गया वहीं न्यूनतम तापमान भी 5.3 गिरकर 16.1 डिग्री पर पहुंच गया। लोग सुबह शाम में गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए।

उधर मार्च में रहने वाले सामान्य तापमान में भी अधिकतम जिलों में 5-7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार पाली में सर्वाधिक 36, बीकानेर जिले के नोखा में 25 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा झालावाड़ के मनोहरथाना क्षेत्र में ओले गिरे वहीं पाली, बारा, बूंदी से भी बारिश के समाचार है।

दो दिन पूर्वोत्तर जिलों में बारिश का अलर्ट

मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर के मुताबिक, 20 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ का मुख्य प्रभाव उत्तर-पूर्वी राजस्थान में देखने को मिला। इसके अलावा एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 21 और 22 मार्च को पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। हालाकि बाकी क्षेत्रों में अगले 4-5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने के आसार है।

फसलें चौपट, किसान परेशान

बीते 24 घंटे में जयपुर समेत कई जिलों में हुई तेज बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। खेतों में काटकर रखी फसलें बारिश से भीग गई वहीं गेहूं, ईसबगोल की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। तेज हवा चलने से खेतों में खड़ी फसलें आड़ी तिरछी गिरने से किसानों को अब कम उपज मिलना तय है। ऐसे में बंपर फसल की आस लगाए बैठे किसान मायूस हो गए हैं।

फसलों के नुकसान पर जिलों से मांगी सर्वे रिपोर्ट

जयपुर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान को लेकर सभी जिला कलक्टरों से सर्वे करवाकर शीघ्र रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान की समृद्धि का आधार हमारे अन्नदाता है। संकट की घड़ी में राज्य सरकार किसान के साथ खड़ी है। प्रत्येक प्रभावित किसान को शीघ्र एवं समुचित सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

ये भी पढ़ें

कुलिश जन्मशती पर्व: प्रबुद्ध हस्तियों ने किया श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश को नमन, सोशल मीडिया पर रहा टॉप ट्रेंड
जयपुर
Karpoor Chandra Kulish ji

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Rajasthan Weather News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Mar 2026 07:45 am

Published on:

21 Mar 2026 07:44 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather: फिर पश्चिमी विक्षोभ का साया; 21-22 मार्च को झमाझम बारिश का अलर्ट, बेमौसम बारिश से खेतों में तबाही

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कर्पूर चन्द्र कुलिश जन्मशती पर्व: कुलिश जी के योगदान का किया स्मरण, यादों के जरिए आगे बढ़ता संकल्पों का उत्सव

सीकर में 'कुलिश वाटिका' की स्थापना, प​त्रिका फोटो
जयपुर

Gangaur Festival 2026: गणगौर माता की शाही सवारी के चलते बदला जयपुर का ट्रैफिक रूट, 2 दिन इन रास्तों पर नहीं जा सकेंगे वाहन

Gangaur Festival
जयपुर

Jaipur Metro का बनेगा मास्टरप्लान, फेज वाइज होगा काम…महल रोड पर दौड़ेगी मेट्रो

जयपुर

जयपुर में Cabs चलाने वालों के लिए बड़ी खबर, बिना लाइसेंस कैब दौड़ाई तो लग सकता है परमानेंट बैन, ड्राइवर-वाहन का डेटा होगा ऑनलाइन

Cabs Will Not Operate in Jaipur Without License Vehicle and Driver Details Must Be Registered on Portal
जयपुर

Rajasthan News: राजस्थान के जर्जर स्कूलों की 5 साल में बदलेगी की सूरत, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च

Rajasthan Government School
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.