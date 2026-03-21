Rajasthan Weather: फिर पश्चिमी विक्षोभ का साया; 21-22 मार्च को झमाझम बारिश का अलर्ट, बेमौसम बारिश से खेतों में तबाही

Rajasthan Weather Update: मजबूत व असामान्य पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से शुक्रवार को भी राजधानी जयपुर, कोटा, भरतपुर, सीकर सहित कई क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ बारिश हुई, कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के समाचार हैं। वहीं हिमालयी रेंज में बर्फबारी के चलते गर्मी के तेवर पर ब्रेक लग गया और मौसम में ठंडक घुल गई है।

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने पर 21 और 22 मार्च को पूर्वोत्तर और पश्चिम के कुछ इलाकों में मेघगर्जन के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। राजस्थान में हुई बेमौसमी बारिश से फसलों को भारी नुकसान पहुंचने से किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है।