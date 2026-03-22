आमेट में बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन

महंगाई और आर्थिक कुप्रबंधन पर केंद्र को घेरा उपखंड अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को दिए ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने बताया कि "वर्तमान समय में केन्द्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण देश की आम जनता लगातार बढती मंहगाई से त्रस्त है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य सामग्री एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के दामों में निरंतर वृद्धि होने से गरीब, किसान, मजदूर एवं मध्यम वर्ग के परिवारों का जीवन अत्यंत कठिन हो गया है।" कांग्रेसजनों ने विशेष रूप से सिलेंडर की कीमतों पर प्रहार करते हुए कहा कि "हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडर के दामों में लगभग 60/- रूपये की वृद्धि कर दी गई है, जिससे आमजन की रसोई पर सीधा प्रभाव पड़ा है।" वैश्विक अस्थिरता और स्थानीय संघर्ष प्रदर्शनकारियों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवार, मजदूर वर्ग एवं सीमित आय वाले लोग अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे में गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी ने उनकी परेशानियों को और बढ़ा दिया है। वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अस्थिरता का माहौल बना हुआ है।