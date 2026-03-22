बग्गड़ के देवीसिंह की संदिग्ध मौत पर गहराया आक्रोश, चौबीस गांवों की महापंचायत ने भरी हुंकार

परिजनों के अनुसार 7 मार्च को देवीसिंह का शव कुंडेली रोड पर मिला था। घटनास्थल की स्थिति कई सवाल खड़े करती है। शव के घुटनों और उंगलियों पर चोट के निशान पाए गए। शरीर को घसीटे जाने के स्पष्ट संकेत मिले, साथ ही बाल उखड़े हुए थे। एक चप्पल शव के पास जबकि दूसरी करीब 300 मीटर दूर मिली, जो सामान्य सड़क हादसे में संभव नहीं माना जा रहा। जिस बाइक से टक्कर की बात कही जा रही है, उसके चालक और कथित चश्मदीद ने भी घटना से इनकार किया है।