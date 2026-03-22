22 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजसमंद

बग्गड़ के देवीसिंह की संदिग्ध मौत पर गहराया आक्रोश, चौबीस गांवों की महापंचायत ने भरी हुंकार

भीम. उपखंड क्षेत्र के बग्गड़ ग्राम पंचायत अंतर्गत बड़ावास गांव में देवीसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह रावत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु का मामला अब तूल पकड़ चुका है। परिजनों और क्षेत्रवासियों ने इसे साधारण सड़क हादसा मानने से साफ इनकार करते हुए इसे बीमा क्लेम के लालच में की गई सुनियोजित हत्या बताया है। संदिग्ध [&hellip;]

2 min read
Google source verification

राजसमंद

image

Madhu Sudhan Sharma

Mar 22, 2026

Bheem Crime News

भीम. उपखंड क्षेत्र के बग्गड़ ग्राम पंचायत अंतर्गत बड़ावास गांव में देवीसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह रावत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु का मामला अब तूल पकड़ चुका है। परिजनों और क्षेत्रवासियों ने इसे साधारण सड़क हादसा मानने से साफ इनकार करते हुए इसे बीमा क्लेम के लालच में की गई सुनियोजित हत्या बताया है।

संदिग्ध हालात और साक्ष्यों पर सवाल

परिजनों के अनुसार 7 मार्च को देवीसिंह का शव कुंडेली रोड पर मिला था। घटनास्थल की स्थिति कई सवाल खड़े करती है। शव के घुटनों और उंगलियों पर चोट के निशान पाए गए। शरीर को घसीटे जाने के स्पष्ट संकेत मिले, साथ ही बाल उखड़े हुए थे। एक चप्पल शव के पास जबकि दूसरी करीब 300 मीटर दूर मिली, जो सामान्य सड़क हादसे में संभव नहीं माना जा रहा। जिस बाइक से टक्कर की बात कही जा रही है, उसके चालक और कथित चश्मदीद ने भी घटना से इनकार किया है।

‘इंश्योरेंसकिलिंग’ गैंग का आरोप

परिजनों ने मृतक के सगे भाई दिनेशसिंह उर्फ दूदसिंह और उसकी पत्नी इंद्रा पर साजिश रचकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि मृतक के नाम पर हाल ही में कई बीमा पॉलिसियां ली गई थीं, जिनमें दिनेशसिंह को नॉमिनी बनाया गया था। ग्रामीणों ने भीम पुलिस उपाधीक्षक राकेश वर्मा के समक्ष यह भी आरोप रखा कि क्षेत्र में एक गैंग सक्रिय है, जो भोले-भाले लोगों का बीमा करवाकर बाद में क्लेम राशि के लिए उनकी हत्या कर देता है।

महापंचायत में उमड़ा जनाक्रोश

पुलिस की सुस्त कार्यप्रणाली से नाराज ग्रामीणों ने शनिवार को बग्गड़ स्थित वीर तेजाजी मंदिर प्रांगण में चौबीस गांवों की महापंचायत आयोजित की। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण, युवा और महिलाएं शामिल हुईं। मामले की गंभीरता को देखते हुए भीम विधायक हरिसिंह रावत और डीएसपी राकेश वर्मा मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक कथित “बीमागैंग” का पर्दाफाश नहीं होता और दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

प्रशासन का आश्वासन

विधायक हरिसिंह रावत ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि वे व्यक्तिगत रूप से मामले की निगरानी करेंगे और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं डीएसपी राकेश वर्मा ने निष्पक्ष जांच और त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिया। ग्रामीणों ने जिला पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Mar 2026 12:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / बग्गड़ के देवीसिंह की संदिग्ध मौत पर गहराया आक्रोश, चौबीस गांवों की महापंचायत ने भरी हुंकार

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

चुंदड़ी गणगौर की सवारी से गूंजा राजसमंद, भक्ति और रंगों में डूबा शहर

Gangaur Parv 2026
राजसमंद

सीबीएसई 10वीं द्वितीय बोर्ड परीक्षा 2026: अब नहीं रहेगा बोर्ड का डर, दे रहा है अंकों में सुधार का दूसरा अवसर

CBSE Class 10
राजसमंद

262 किलो डोडा पोस्त पकड़ा, यहां कार से मिली अलग-अलग 7 नंबर प्लेटें

Doda Chura news
राजसमंद

आमेट में बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन

Congress Agitation News
राजसमंद

Good News: बोर्ड परीक्षा का डर खत्म, 10वीं छात्रों के लिए राहत, CBSE दे रहा है नंबर सुधारने का दूसरा मौका

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ
राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.