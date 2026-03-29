राजसमंद में 43वीं अंतर जिला रेंज स्तरीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज़

राजसमंद. जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन परिसर में शनिवार को 43वीं अंतर जिला रेंज स्तरीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का उत्साहपूर्ण और गरिमामय शुभारंभ हुआ। तीन दिवसीय इस खेल आयोजन में उदयपुर रेंज के सात जिलों के पुलिस जवान अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उदयपुर रेंज के महानिरीक्षक (आईजी) गौरव श्रीवास्तव रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा उपस्थित रहे। जिला पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल के नेतृत्व में आयोजित समारोह का अतिथियों ने शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि ने खेल ध्वज फहराया तथा सफेद कबूतर उड़ाकर शांति, सद्भाव और खेल भावना का संदेश दिया। उद्घाटन समारोह में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों की 16 टीमों के कुल 593 खिलाड़ियों ने आकर्षक मार्च पास्ट किया। आईजी ने मार्च पास्ट की सलामी ली और खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ खेलने की शपथ दिलाई गई।