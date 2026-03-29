प्रदेश को करोड़ों की ग्रांट मिली, लेकिन वक्त कम, 31 मार्च तक खत्म नहीं तो लैप्श, खर्च करना बनी चुनौती

राजसमंद. वित्तीय वर्ष की समाप्ति से ठीक पहले स्कूलों को बजट जारी होने से अब उसे तय समय सीमा में खर्च करने की चुनौती खड़ी हो गई है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जारी राशि को हर हाल में 31 मार्च तक खर्च करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह बजट लेप्स हो जाएगा। परिषद ने सत्र 2025-26 के तहत राज्यभर के सरकारी स्कूलों के लिए कम्पोजिट स्कूल ग्रांट जारी की है। इसके तहतप्रारंभिक शिक्षा के 50 हजार 318 स्कूलों के लिए 118.43 करोड़ और माध्यमिक शिक्षा के 18 हजार 799 स्कूलों के लिए 11302.300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। राजसमंद जिले को भी इस मद में राशि मिली है। इसमें प्रारंभिक शिक्षा के 1277 स्कूलों को 319.35 लाख और माध्यमिक शिक्षा के 350 स्कूलों को 214.1000 लाख रुपए जारी किए गए हैं।