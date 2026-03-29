सड़क सुरक्षा पर सख्ती: नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई के कड़े निर्देश

इसके साथ ही सड़क सुरक्षा कार्यशालाएं व जनजागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करने, राजमार्गों से अतिक्रमण व अवैध पार्किंग हटाने, संकेतक एवं सूचना बोर्ड लगाने तथा टोल फ्री नंबर 112 का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए। चिकित्सा विभाग को 45 वर्ष से अधिक आयु के चालकों के लिए नेत्र परीक्षण अभियान चलाने तथा शिक्षा विभाग को नए सत्र में स्कूल-कॉलेजों में सड़क सुरक्षा क्लब गठित करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करते हुए सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।