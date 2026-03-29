12 करोड़ 71 लाख की लागत से बनेगा भवन, स्टेडियम की भी मिली सौगात

कुंभलगढ़ विधानसभा संयोजक हरिसिंह राव ने भाजपा संगठन एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में शिक्षाविद् सत्यदेव शर्मा ने रोडवेज बसों के बंद होने से ग्रामीणों को हो रही समस्याओं का उल्लेख करते हुए सरदारगढ़ से पुष्कर, सांवलिया, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के लिए नई बस सेवा शुरू करने की मांग रखी। समाजसेवी जगदीश हाड़ा ने ज्ञापन देकर सरदारगढ़ तहसील मुख्यालय पर एवीवीएनएल के सहायक अभियंता कार्यालय खोलने की मांग की।

कार्यक्रम को पूर्व मंडल अध्यक्ष शिवचरण सिंह चौहान, भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुनील गांधी, जिला ग्रामीण मंडल महामंत्री रमन कंसारा एवं सरदारगढ़ मंडल अध्यक्ष कैलाश सुथार सहित अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर पूर्व न्यायाधीश डॉ. बसंतीलाल बाबेल, पूर्व उपप्रधान सज्जन सिंह, पूर्व उपसरपंच लक्ष्मणलाल माली, संजीव जोशी, बाबूलाल कलाल, अरुण मिश्रा, श्रवण गवारिया, हस्तीमल सोनी, प्रकाश माली, पीरूलाल देशांतरि, अंकित माली, जगदीशचंद्र देशांतरि सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता एवं आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।