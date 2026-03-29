छप्पर फाड़ नंबर या बदलती व्यवस्था: राजस्थान बोर्ड के परिणामों ने खड़े किए सवाल

राजसमंद. एक दौर था जब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा पास करना ही बड़ी उपलब्धि माना जाता था। आज तस्वीर बिल्कुल उलट दिख रही है—नतीजों में लगातार सुधार और छात्रों के “छप्परफाड़” अंक हर किसी को हैरान कर रहे हैं। डिजिटल शिक्षा के दौर में जहां शिक्षकों की शिकायत रहती है कि बच्चे पढ़ाई में कम रुचि लेते हैं, वहीं बोर्ड परीक्षा में रिकॉर्ड अंक कई सवाल खड़े कर रहे हैं-क्या प्रश्नपत्र आसान हो गए हैं या मूल्यांकन प्रणाली में ढील आई है?