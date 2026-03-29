बहुद्देश्यीय पशु चिकित्सालय के लिए एक करोड़ रुपए की स्वीकृति, अब राहत के द्वार खुल गए

राजसमंद. अब राजसमंद में बहद्देश्यीय पशु चिकित्सालय बनने का रास्ता साफ हो गया है। लंबे समय से इसको लेकर कवायद की जा रही थी। लेकिन डूबती बजट घोषणा के लिए अब राहत के द्वार खुल गए हैं। निदेशालय पशुपालन विभाग ने इस संबंध में एक करोड़ रूपए राशि जारी करने के आदेश कर दिए हैं। गौरतलब है कि पूर्व में इसके निर्माण के लिए चार करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था, लेकिन विभाग ने इसे स्वीकार नहीं किया तो फिर संशोधित प्रस्ताव बनाकर दो करोड़ का भेजा गया था। इस संबंध में राजस्थान पत्रिका ने 26 मार्च के अंक में राजनीतिक अखाड़े में फंसा पशु चिकित्सालय, जनता देख रही तमाशा शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। इसके बाद वित्त विभाग ने इसकी अनुमति जारी कर एक करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। जानकारी मुताबिक 15 अप्रेल के बाद इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इससे क्षेत्र के पशुपालकों को काफी राहत मिलेगी।