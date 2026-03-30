43वीं अंतर जिला रेंज स्तरीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता: दूसरे दिन राजसमंद का दबदबा

राजसमंद. रिजर्व पुलिस लाइन राजसमंद में आयोजित 43वीं अंतर जिला रेंज स्तरीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन राजसमंद जिला पुलिस के खिलाड़ियों ने अदम्य साहस और उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन किया। विभिन्न रोमांचक मुकाबलों के बीच राजसमंद ने कई स्पर्धाओं के फाइनल में स्थान बनाया और जूडो व एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किए।