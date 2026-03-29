राजनीतिक अखाड़े में फंसा पशु चिकित्सालय, जनता देख रही तमाशा,जमीन आज भी अतिक्रमण में जकड़ी

उस समय भाजपा ने सड़क से सदन तक कांग्रेस के इस फैसले का विरोध किया, बाजार बंद करवाए और आमजन के साथ विरोध भी दर्ज कराया। लेकिन कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भाजपा का विरोध काम नहीं आ सका। प्रदेश में जब भाजपा की सरकार बनी तो इस चिकित्सालय को राजसमंद में खुलवाने की घोषणा की गई। जमीन का आवंटन भी किया गया। इसके बाद सरकार ने पूरे मामले पर चुप्पी साध ली। परिणाम ये निकला की आवंटित जमीन पर कब्जे हो गए और अब इन कब्जों को हटाने में कोई भी रूचि नहीं दिखा रहे हैं। लोगों में ये चर्चा है कि कथित अपने हित साधने के चक्कर में इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में भाजपा सरकार भी इसको लेकर पूरी तरह से मौन है।