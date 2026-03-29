राजसमंद. जिले के राजकीय विद्यालयो का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2026 की कक्षा 10 का परिणाम काफी अच्छा रहा। जिले के कुल 391 विद्यालयो मेसे 218 राजकीय विद्यालयो का परिणाम शत प्रतिशत रहा। वही 337 राजकीय विद्यालयो का परीक्षा परिणाम विभागीय मापदण्ड के अनुसार उत्कृष्ठ श्रेणी का रहा। मात्र दो राजकीय विद्यालयो का परिणाम विभागीय मापदण्ड से कम रहा है। जिले का परीक्षा परिणाम 95.86 प्रतिशत रहा। इस बार जिले का प्रदेश में 9 वां स्थान रहा है। जबकि गत वर्ष जिले का प्रदेश के में 95.33 प्रतिशत परीक्षा परिणाम के साथ प्रदेश में 6वां स्थान रहा था।