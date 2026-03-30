प्रशिक्षण से जागी ताकत: अब अधिकारों के लिए आगे बढ़ेंगी किशोरियां, कानूनी सहायता के तरीकों की जानकारी दी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से आई एडवोकेट पोखर खंडेलवाल एवं रितु शर्मा ने किशोरियों को हिंसा के विभिन्न प्रकारों, विशेषकर घरेलू हिंसा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने निःशुल्क विधिक सहायता की सुविधा तथा महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे 15100 (विधिक सहायता), 1930 (साइबर हेल्पलाइन) एवं 1098 (चाइल्डलाइन) की जानकारी प्रदान की। इसके साथ ही जन सहयोग के लिए व्हाट्सएप नंबर 9119365734 साझा किया गया, जिस पर गांव में महिलाओं से संबंधित समस्याओं की शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।