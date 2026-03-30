एरिया डोमिनेशन अभियान: पुलिस ने एक दिन 118 वांछित अपराधियों को किया गिरफ्तार

इस सघन कार्रवाई के परिणामस्वरूप कुल 118 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें स्टैंडिंग वारंटी एवं गिरफ्तारी वारंटी से जुड़े आरोपी भी शामिल हैं। अभियान के दौरान लोकल एवं स्पेशल एक्ट के तहत 5 नए प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें 3 प्रकरण एक्साइज एक्ट तथा 2 प्रकरण आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दर्ज किए गए। इसके साथ ही संपत्ति संबंधी अपराधों में लिप्त हिस्ट्रीशीटरों (एचएस) की भी सघन जांच की गई। अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की। वहीं अभियान के दौरान कुल 4 एमपीआर का निस्तारण भी किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आमजन में सुरक्षा का भाव उत्पन्न करना, पुलिस की प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराना तथा अपराधियों और असामाजिक तत्वों में कानून का भय स्थापित करना रहा।