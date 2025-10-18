Patrika LogoSwitch to English

राजसमंद

छह साल की बेटी के सामने ट्रक ने कुचल दी मां — दीपावली से पहले उजड़ गया एक घर

राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर सांगावास-मियाला के बीच नाबरिया में शुक्रवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे एक बाइक को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी।

2 min read

राजसमंद

image

Madhu Sudhan Sharma

Oct 18, 2025

Accident News

Accident News

देवगढ़. राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर सांगावास-मियाला के बीच नाबरिया में शुक्रवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे एक बाइक को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। जिसमें टायर के नीचे कुचलने से पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पति एवं 6 साल की बेटी घायल हो गए। देवगढ़ पुलिस के अनुसार पंचायम समिति भीम में कार्यरत रोहिडा की गंवार, मंडावर थाना देवगढ़ निवासी गंगा सिंह उम्र 35 वर्ष पिता लक्ष्मण सिंह रावत पत्नी उषा कंवर उम्र 33 वर्ष एवं 6 वर्षीय पुत्री दिव्या को लेकर घर से बाइक पर भीम की तरफ जा रहे थे। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर सांगावास से मियाला के बीच नाबरिया में बाइक को कामलीघाट की तरफ से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। जिससे तीनों बाइक सहित नीचे गिर गए, लेकिन उषा कंवर उछल कर ट्रक के टायर के नीचे आ गई। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जबकि गंगा सिंह एवं दिव्या एक तरफ गिरने से घायल हो गए।

हादसे के बाद चालक ट्रक को वहीं छोड़ मौके से फरार हो गया। मौके पर लगी ग्रामीणों की भीड़ हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और देवगढ़ पुलिस एवं बग्गड़ टोल नाका एंबुलेंस को सूचना दी। बग्गड़ चौकी प्रभारी किशोर सिंह, हैड कांस्टेबल कमल मीणा मय जाप्ता ने ग्रामीणों एवं राहगीरों की सहायता से मृतका एवं घायलों को एम्बुलेंस से देवगढ़ अस्पताल रवाना किया। जहां दोनों घायलों का उपचार शुरू किया एवं ऊषा देवी को गंभीर चोट एवं अधिक खून बह जाने से मृत घोषित कर दिया गया। जिसके शव को मोर्चरी में रखवाया गया।

इस दौरान घायल के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। देवगढ़ थाने से हैड कांस्टेबल बाबूसिंह मय जाप्ता ने मोर्चरी पहुंच कर परिजनो की मौजूदगी में मृतका का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों के सुपुर्द किया। इस मामले में मृतका के पति गंगा सिंह रावत ने रिपोर्ट दर्ज करवाई जिस पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की।

पति का रो रोकर बुरा हाल

सड़क हादसे में घायल गंगा सिंह के हाथ में फ्रैक्चर हुआ। जिसे देवगढ़ अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बग्गड़ के समीप निजी अस्पताल लेकर गए। जहां उपचार किया गया। वहीं उसकी बेटी दिव्या के नाक पर मामूली चोंट आई। जिसे प्राथमिक उपचार कर छुटटी दे दी। इस दौरान पत्नी की मौत से सदमे में आए गंगा सिंह एवं पुत्री का रो रोकर बुरा हाल था। जिन्हें मित्र एवं ग्रामीण ढांढस बंधा रहे थे। वहीं अन्य परिजनों के भी आंसू थम नहीं रहे थे। दीपावली से पूर्व त्योहार की खुशियों में परिवार में दुख का पहाड़ टूटा देखकर गांव वालों की भी आंखें नम हो गईं।

Published on:

18 Oct 2025 10:32 am

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / छह साल की बेटी के सामने ट्रक ने कुचल दी मां — दीपावली से पहले उजड़ गया एक घर

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

