छह साल की बेटी के सामने ट्रक ने कुचल दी मां — दीपावली से पहले उजड़ गया एक घर

देवगढ़. राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर सांगावास-मियाला के बीच नाबरिया में शुक्रवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे एक बाइक को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। जिसमें टायर के नीचे कुचलने से पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पति एवं 6 साल की बेटी घायल हो गए। देवगढ़ पुलिस के अनुसार पंचायम समिति भीम में कार्यरत रोहिडा की गंवार, मंडावर थाना देवगढ़ निवासी गंगा सिंह उम्र 35 वर्ष पिता लक्ष्मण सिंह रावत पत्नी उषा कंवर उम्र 33 वर्ष एवं 6 वर्षीय पुत्री दिव्या को लेकर घर से बाइक पर भीम की तरफ जा रहे थे। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर सांगावास से मियाला के बीच नाबरिया में बाइक को कामलीघाट की तरफ से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। जिससे तीनों बाइक सहित नीचे गिर गए, लेकिन उषा कंवर उछल कर ट्रक के टायर के नीचे आ गई। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जबकि गंगा सिंह एवं दिव्या एक तरफ गिरने से घायल हो गए।