राजसमंद

बागरिया गैंग का भंडाफोड़: दो शातिर चोर भाई गिरफ्तार, राजसमंद–भीलवाड़ा में दर्जनों वारदातों का खुलासा

जिले में लगातार हो रही चोरी की वारदातों के बीच आमेट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है।

राजसमंद

image

Madhu Sudhan Sharma

Dec 21, 2025

Theft Accused Arrested

Theft Accused Arrested

आमेट(राजसमंद). जिले में लगातार हो रही चोरी की वारदातों के बीच आमेट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सुनियोजित कार्रवाई करते हुए कुख्यात बागरिया गैंग का पर्दाफाश किया है। गैंग को दो सगे भाई मिलकर संचालित कर रहे थे। दोनों की गिरफ्तारी के बाद राजसमंद और भीलवाड़ा जिलों के विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्जनों चोरी की वारदातों का खुलासा हुआ है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है, जिससे और भी वारदातों व संभावित सहयोगियों के सामने आने की संभावना है।

21 नवंबर की वारदातों से खुली कड़ी

पुलिस के अनुसार 21 नवंबर 2025 को आगरिया गांव में ई-मित्र की दुकान, शराब के ठेके तथा हरिओम मार्बल के समीप से मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें सामने आई थीं। लगातार बढ़ रही चोरियों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं वृत्ताधिकारी कुम्भलगढ़ के सुपरविजन में थानाधिकारी आमेट ओमसिंह चुण्डावत के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। इस टीम में डीएसटी और साइबर सेल को भी शामिल किया गया। करीब 15 से अधिक पुलिसकर्मियों की संयुक्त टीम ने तकनीकी विश्लेषण, सूचना संकलन और लगातार निगरानी के बाद आरोपियों तक पहुंच बनाई।

दो शातिर भाई दबोचे गए

पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए नई आबादी रेलमगरा निवासी जगदीश बागरिया (20 वर्ष) और मुलजिम उर्फ नानू बागरिया (35 वर्ष) को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने राजसमंद और भीलवाड़ा जिलों के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी की कई वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है।

पुलिस के अनुसार आरोपी किराना और कपड़े की दुकानों, शराब ठेकों, सूने व बंद मकानों के ताले तोड़कर नकदी, जेवरात, शराब और अन्य कीमती सामान चोरी करते थे। इसके अलावा पशु चोरी और मोटरसाइकिल चोरी जैसी वारदातें भी दोनों ने कबूल की हैं। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी गए माल की बरामदगी की प्रक्रिया जारी है।

ये हैं प्रमुख वारदातें

  • रेलमगरा थाना क्षेत्र के सादड़ी गांव में किराना दुकान से खाने-पीने की सामग्री, तेल, पानी की बोतलें, बीड़ी-तम्बाकू और नकदी चोरी।
  • इसी गांव से दो बकरियों की चोरी।
  • रेलमगरा थाना क्षेत्र के बामनिया के पास शराब ठेके का ताला तोड़कर 16 बीयर की बोतलें, 8 अंग्रेजी शराब की बोतलें और गल्ले में रखी नकदी चोरी।
  • सकारावास गांव में रात के समय सो रहे वृद्ध के कानों से मुरकियां चोरी।
  • आमेट थाना क्षेत्र के टीकर गांव में कपड़े की दुकान का शटर तोड़करकपड़े और नकदी चोरी।
  • मिठाई की दुकान से खाने-पीने की सामग्री चोरी।
  • पबराणा गांव में शराब ठेके से नकदी और शराब चोरी।

पूछताछ जारी, और खुलासों की उम्मीद

पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ जारी है। इस दौरान और भी चोरी की वारदातों के खुलने के साथ-साथ गैंग से जुड़े अन्य लोगों की पहचान होने की संभावना है।

कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम

इस कार्रवाई में थानाधिकारी ओमसिंह चुण्डावत के साथ नारूलाल गहलोत, लालाराम, विक्रमसिंह, अर्जुनसिंह, हरीशंकर, सुनील, बृजमोहन, शम्भु प्रतापसिंह, इन्दर चोयल, ओमप्रकाश, शिवदर्शन सिंह, रामकरण, अरविन्द, रामकिशोर सहित नाथद्वारा थानाधिकारी कमलेन्द्र सिंह, हंसराज तथा रेलमगरा थानाधिकारी प्रवीणसिंह जुगतावत, बलबीर सिंह, पुष्पेन्द्र, राकेश मीणा सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे।

21 Dec 2025 12:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / बागरिया गैंग का भंडाफोड़: दो शातिर चोर भाई गिरफ्तार, राजसमंद–भीलवाड़ा में दर्जनों वारदातों का खुलासा

