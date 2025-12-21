बागरिया गैंग का भंडाफोड़: दो शातिर चोर भाई गिरफ्तार, राजसमंद–भीलवाड़ा में दर्जनों वारदातों का खुलासा

पुलिस के अनुसार 21 नवंबर 2025 को आगरिया गांव में ई-मित्र की दुकान, शराब के ठेके तथा हरिओम मार्बल के समीप से मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें सामने आई थीं। लगातार बढ़ रही चोरियों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं वृत्ताधिकारी कुम्भलगढ़ के सुपरविजन में थानाधिकारी आमेट ओमसिंह चुण्डावत के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। इस टीम में डीएसटी और साइबर सेल को भी शामिल किया गया। करीब 15 से अधिक पुलिसकर्मियों की संयुक्त टीम ने तकनीकी विश्लेषण, सूचना संकलन और लगातार निगरानी के बाद आरोपियों तक पहुंच बनाई।