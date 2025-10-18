भालू का आतंक: कुंभलगढ़ के गवार पंचायत में ग्रामीणों में दहशत, मंदिरों में तोड़फोड़ से बढ़ा भय

ग्रामीणों के अनुसार, जैसे ही शाम ढलती है, यह भालू गांव की तरफ आ जाता है। बीड़ की भागल के निवासी किशन सिंह ने बताया कि पिछले 15 से 20 दिनों में भालू को चार–पांच बार गांव में देखा गया है। उन्होंने कहा, “यह भालू अक्सर मंदिरों के आसपास दिखता है। तीखी माता मंदिर और हनुमानजी मंदिर में तो इसने घंटियां, घुमट और छज्जे तक तोड़ दिए। कई बार तो हम लोगों ने इसे अपने खेतों के पास भी देखा है। किशन सिंह और अन्य ग्रामीणों ने बताया कि मंदिरों में हुई तोड़फोड़ के सीसीटीवी फुटेज उन्होंने वन विभाग को भेज दिए हैं। बावजूद इसके अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।