बजट 2026-27: राजसमंद की सड़कों को मिली रफ्तार, कई मार्ग एमडीआर में उन्नत, सड़कों को ‘मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड’ का दर्जा

कुंभलगढ़, राजस्थान सरकार के लोक निर्माण विभागने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट घोषणाओं के तहत जिले की सड़क व्यवस्था को बड़ा तोहफा दिया है। विभाग द्वारा जिले की कई महत्वपूर्ण सड़कों को मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड श्रेणी में उन्नत करने के प्रस्तावों को जांच के बाद मंजूरी प्रदान कर दी गई है। सरकार के इस फैसले से न केवल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि पर्यटन, व्यापार और स्थानीय आवागमन को भी नई गति मिलेगी।