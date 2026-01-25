सर्द हवाओं ने बदला मौसम का मिज़ाज, धूप में भी ठिठुरन बरकरार,दो दिनों में तेजी से बढ़ी सर्दी

राजसमंद. पिछले दो दिनों में मौसम ने अचानक करवट लेते हुए सर्दी का असर फिर से बढ़ा दिया है। उत्तर दिशा से चल रही सर्द हवाएं अब सूल की तरह चुभने लगी हैं। हालात यह हैं कि दिन के समय धूप निकलने के बावजूद सर्दी से राहत नहीं मिल पा रही है। सुबह और शाम के समय ठंड का असर अधिक महसूस किया जा रहा है, वहीं रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। बढ़ती सर्दी के चलते लोगों को फिर से ऊनी कपड़े निकालने पड़े हैं। कई इलाकों में सुबह-सुबह और देर शाम अलाव जलाते लोग दिखाई देने लगे हैं।