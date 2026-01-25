25 जनवरी 2026,

रविवार

राजसमंद

सर्द हवाओं ने बदला मौसम का मिज़ाज, धूप में भी ठिठुरन बरकरार,दो दिनों में तेजी से बढ़ी सर्दी

राजसमंद. पिछले दो दिनों में मौसम ने अचानक करवट लेते हुए सर्दी का असर फिर से बढ़ा दिया है। उत्तर दिशा से चल रही सर्द हवाएं अब सूल की तरह चुभने लगी हैं। हालात यह हैं कि दिन के समय धूप निकलने के बावजूद सर्दी से राहत नहीं मिल पा रही है। सुबह और शाम [&hellip;]

राजसमंद

image

Madhu Sudhan Sharma

Jan 25, 2026

Cold Wave News

Cold Wave News

राजसमंद. पिछले दो दिनों में मौसम ने अचानक करवट लेते हुए सर्दी का असर फिर से बढ़ा दिया है। उत्तर दिशा से चल रही सर्द हवाएं अब सूल की तरह चुभने लगी हैं। हालात यह हैं कि दिन के समय धूप निकलने के बावजूद सर्दी से राहत नहीं मिल पा रही है। सुबह और शाम के समय ठंड का असर अधिक महसूस किया जा रहा है, वहीं रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। बढ़ती सर्दी के चलते लोगों को फिर से ऊनी कपड़े निकालने पड़े हैं। कई इलाकों में सुबह-सुबह और देर शाम अलाव जलाते लोग दिखाई देने लगे हैं।

धूप के बावजूद क्यों नहीं मिल रही राहत?

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार केवल धूप निकलना ही गर्मी का संकेत नहीं होता। वर्तमान स्थिति में भले ही आसमान साफ है, लेकिन हवा में ठंडक बनी हुई है। तेज और शुष्क हवाएं शरीर की ऊष्मा को तेजी से बाहर निकाल देती हैं, जिससे धूप में भी ठिठुरन महसूस होती है। इसे विंड चिल इफेक्ट कहा जाता है।

दो दिनों में अचानक क्यों बढ़ी सर्दी?

मौसम में आई इस अचानक ठंडक के पीछे कई अहम कारण माने जा रहे हैं:

  • उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाएं: उत्तर और उत्तर-पश्चिम दिशा से ठंडी हवाओं का प्रवाह तेज हुआ है। हिमालयी क्षेत्रों और उत्तरी मैदानों में बने उच्च दबाव क्षेत्र के कारण ठंडी हवा मैदानी इलाकों की ओर बढ़ रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है।
  • पश्चिमी विक्षोभ का असर: हाल ही में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद वातावरण में नमी कम हुई है। नमी घटने से रात के समय धरती की गर्मी तेजी से बाहर निकल जाती है, जिससे न्यूनतम तापमान नीचे चला जाता है और ठंड बढ़ जाती है।
  • आकाश साफ, लेकिन रातें ज्यादा ठंडी: बादल नहीं होने की वजह से दिन में धूप तो निकल रही है, लेकिन रात में रेडिएशनल कूलिंग ज्यादा होती है। यानी जमीन अपनी गर्मी तेजी से खो देती है, जिससे सुबह और शाम ज्यादा ठंड महसूस होती है।
  • हवा की गति में बढ़ोतरी: पिछले दो दिनों में हवा की रफ्तार में इजाफा हुआ है। तेज हवाएं तापमान को और कम महसूस कराती हैं, भले ही वास्तविक तापमान बहुत ज्यादा न गिरा हो।

जनजीवन पर दिखने लगा असर

  • ठंड बढ़ने का सीधा असर जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है—
  • सुबह और देर शाम सड़कों पर आवाजाही कम हो गई है
  • ग्रामीण और शहरी इलाकों में फिर से अलाव जलाए जा रहे हैं

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की बदलती ठंड में सर्दी, खांसी, बुखार और जोड़ों के दर्द की शिकायतें बढ़ सकती हैं।

आगे क्या रहेगा मौसम का मिज़ाज?

मौसम जानकारों के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक ठंडी हवाओं का असर बना रह सकता है। हालांकि दिन के तापमान में बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन सुबह-शाम की ठंड फिलहाल लोगों को परेशान करती रहेगी। जैसे-जैसे हवाओं की गति कम होगी और नमी बढ़ेगी, वैसे-वैसे ठंड से कुछ राहत मिलने की संभावना है।

Published on:

25 Jan 2026 11:34 am

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / सर्द हवाओं ने बदला मौसम का मिज़ाज, धूप में भी ठिठुरन बरकरार,दो दिनों में तेजी से बढ़ी सर्दी

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

महंगाई की मार, बजट की परीक्षा: जेब पर पेट्रोल, सब्ज़ी और स्कूल फीस का दबाव

Rajasthan Budgey 2026. News
राजसमंद

बजट में जनता को कई उम्मीद, टीएसपी की तर्ज पर बने मगरा सब प्लान, मगरा बोर्ड को मिले 1 हजार करोड़

Rajasthan Budgey 2026
राजसमंद

29 करोड़ से बनेगा 100 बेड का उप जिला चिकित्सालय, जून तक पूरा होने की उम्मीद

New Hospital News
राजसमंद

स्टार्टअप इकोसिस्टम की दिशा में हो काम, युवाओं को मिले विशेष प्रोत्साहन,सरकार खोले स्टार्टअप के द्वार

StartUp And Innovations
राजसमंद

राजस्थान के इस जिले में 29 करोड़ लागत से बनेगा 100 बेड का उप जिला अस्पताल, 5 महीने में होगा तैयार

भीम उपखंड मुख्यालय पर निर्माणाधीन 100 बेड का उप जिला अस्पताल, पत्रिका फोटो
राजसमंद
