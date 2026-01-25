सर्द हवाओं ने बदला मौसम का मिज़ाज, धूप में भी ठिठुरन बरकरार,दो दिनों में तेजी से बढ़ी सर्दी

Cold Wave News
राजसमंद. पिछले दो दिनों में मौसम ने अचानक करवट लेते हुए सर्दी का असर फिर से बढ़ा दिया है। उत्तर दिशा से चल रही सर्द हवाएं अब सूल की तरह चुभने लगी हैं। हालात यह हैं कि दिन के समय धूप निकलने के बावजूद सर्दी से राहत नहीं मिल पा रही है। सुबह और शाम के समय ठंड का असर अधिक महसूस किया जा रहा है, वहीं रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। बढ़ती सर्दी के चलते लोगों को फिर से ऊनी कपड़े निकालने पड़े हैं। कई इलाकों में सुबह-सुबह और देर शाम अलाव जलाते लोग दिखाई देने लगे हैं।
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार केवल धूप निकलना ही गर्मी का संकेत नहीं होता। वर्तमान स्थिति में भले ही आसमान साफ है, लेकिन हवा में ठंडक बनी हुई है। तेज और शुष्क हवाएं शरीर की ऊष्मा को तेजी से बाहर निकाल देती हैं, जिससे धूप में भी ठिठुरन महसूस होती है। इसे विंड चिल इफेक्ट कहा जाता है।
मौसम में आई इस अचानक ठंडक के पीछे कई अहम कारण माने जा रहे हैं:
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की बदलती ठंड में सर्दी, खांसी, बुखार और जोड़ों के दर्द की शिकायतें बढ़ सकती हैं।
मौसम जानकारों के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक ठंडी हवाओं का असर बना रह सकता है। हालांकि दिन के तापमान में बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन सुबह-शाम की ठंड फिलहाल लोगों को परेशान करती रहेगी। जैसे-जैसे हवाओं की गति कम होगी और नमी बढ़ेगी, वैसे-वैसे ठंड से कुछ राहत मिलने की संभावना है।
