घर-घर पहुंचे कलक्टर हसीजा : मतदाता पुनरीक्षण अभियान का किया औचक निरीक्षण, आमजन से की सीधी बातचीत

जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को गति देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा स्वयं बुधवार को फील्ड में उतरे।

less than 1 minute read
Google source verification

राजसमंद

image

Madhu Sudhan Sharma

Nov 05, 2025

DM S.I.R. Inspection

DM S.I.R. Inspection

राजसमंद. जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को गति देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा स्वयं बुधवार को फील्ड में उतरे। उन्होंने गांव-गांव जाकर न केवल बूथ स्तरीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली परखी, बल्कि मतदाताओं से घर-घर पहुंचकर संवाद भी किया। ग्राम मोही, भटोली, अमलोई और एमडी सहित कई पंचायतों में पहुंचे कलेक्टर ने देखा कि गणना प्रपत्र (फॉर्म) सही तरीके से लोगों तक पहुंच रहे हैं या नहीं। उन्होंने मौके पर ही टीमों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि "हर पात्र मतदाता तक जानकारी पारदर्शिता और सटीकता के साथ पहुँचे — यही इस अभियान का उद्देश्य है।"

निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी बृजेश गुप्ता, स्वीप समन्वयक हरिओम सिंह सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। हसीजा ने प्रत्येक टीम को निर्देश दिया कि वे घर-घर सर्वे की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें, ताकि जिले की मतदाता सूची पूरी तरह अद्यतन और त्रुटिहीन बन सके।कलक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी उपखंड अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में इस अभियान की नियमित मॉनिटरिंग करें और निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों की तैयारी तभी मजबूत हो सकती है, जब मतदाता सूची शुद्ध और सटीक होगी।

अभियान के दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों से सीधा संवाद करते हुए उन्हें मतदान के अधिकार और जिम्मेदारी का महत्व भी समझाया। उन्होंने युवाओं, विशेषकर प्रथम बार मतदाता बनने वाले युवकों-युवतियों से अपील की कि वे अपने नाम सूची में अवश्य दर्ज करवाएं। जिले में चल रहा यह विशेष पुनरीक्षण अभियान आगामी चुनावों की पारदर्शी तैयारी की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

Published on:

05 Nov 2025 03:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / घर-घर पहुंचे कलक्टर हसीजा : मतदाता पुनरीक्षण अभियान का किया औचक निरीक्षण, आमजन से की सीधी बातचीत

