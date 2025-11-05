घर-घर पहुंचे कलक्टर हसीजा : मतदाता पुनरीक्षण अभियान का किया औचक निरीक्षण, आमजन से की सीधी बातचीत

राजसमंद. जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को गति देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा स्वयं बुधवार को फील्ड में उतरे। उन्होंने गांव-गांव जाकर न केवल बूथ स्तरीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली परखी, बल्कि मतदाताओं से घर-घर पहुंचकर संवाद भी किया। ग्राम मोही, भटोली, अमलोई और एमडी सहित कई पंचायतों में पहुंचे कलेक्टर ने देखा कि गणना प्रपत्र (फॉर्म) सही तरीके से लोगों तक पहुंच रहे हैं या नहीं। उन्होंने मौके पर ही टीमों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि "हर पात्र मतदाता तक जानकारी पारदर्शिता और सटीकता के साथ पहुँचे — यही इस अभियान का उद्देश्य है।"