देवगढ़ क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर आग की घटनाएं, दमकल विभाग की तत्परता से हालात नियंत्रित

देवगढ़. क्षेत्र में बीती रात और बुधवार को अलग-अलग स्थानों पर आग लगने की कई घटनाएं सामने आईं, जिनमें दमकल विभाग और स्थानीय लोगों की तत्परता से समय रहते काबू पा लिया गया। सबसे पहली घटना देवगढ़ रोडवेज बस स्टैंड स्थित एक गैराज में हुई, जहां खड़े एक लोडिंग टेंपो में अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, बस स्टैंड स्थित मानक देव ऑटो गैराज में रात करीब 1 बजे खड़े टेंपो में आग भड़क उठी, जिससे वाहन धू-धू कर जलने लगा। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद करीब एक घंटे में आग पर नियंत्रण पाया गया, जिससे आसपास के अन्य वाहनों और संपत्ति को नुकसान से बचा लिया गया।