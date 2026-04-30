हैलो… मैं सीईओ बोल रहा हूं, आपकी समस्या का आज ही समाधान होगा- सीधे संवाद से शिकायतों का त्वरित निस्तारण

राजसमंद. सुशासन और ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति को प्रभावी रूप से लागू करते हुए जिला प्रशासन ने आमजन के बीच भरोसे की एक नई मिसाल कायम की है। जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा के नेतृत्व में शुरू की गई अभिनव पहल के तहत अब जिले के सभी जिला स्तरीय अधिकारी प्रतिदिन परिवादियों से सीधे फोन पर संवाद कर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और त्वरित समाधान सुनिश्चित कर रहे हैं। इस पहल से शिकायत निवारण प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता का नया आयाम जुड़ा है।