सड़क सुरक्षा पर सख्ती: हेलमेट अब ‘नंबर वन प्राथमिकता’, 2026 तक दुर्घटना मृत्यु दर में 25 प्रतिशत कमी का लक्ष्य

राजसमंद.सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतों को लेकर जिला प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में है। बुधवार को जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा की अध्यक्षता में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में हेलमेट प्रवर्तन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वर्ष 2026 तक दुर्घटना मृत्यु दर में 25 प्रतिशत कमी लाने की कार्ययोजना को मंजूरी दी गई। बैठक की शुरुआत पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता आर.एल. मेहता द्वारा गत बैठक की अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने से हुई। इसके बाद जिला कलक्टर ने सभी संबंधित विभागों को ठोस रणनीति के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में एडिशनल एसपी रजत बिश्नोई सहित पीडब्ल्यूडी, परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग, चिकित्सा, उद्योग और प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।