30 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजसमंद

शॉर्ट सर्किट से चारागाह में लगी आग, ग्रामीणों की सतर्कता से टला बड़ा हादसा

तहसील क्षेत्र की घाटी ग्राम पंचायत अंतर्गत रावाखेड़ा गांव के निकट स्थित चारागाह भूमि में बुधवार को अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग लगने का कारण विद्युत लाइन में हुआ शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है

2 min read
Google source verification

राजसमंद

image

Madhu Sudhan Sharma

Apr 30, 2026

Fire News Update

Fire News Update

कुंवारिया. तहसील क्षेत्र की घाटी ग्राम पंचायत अंतर्गत रावाखेड़ा गांव के निकट स्थित चारागाह भूमि में बुधवार को अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग लगने का कारण विद्युत लाइन में हुआ शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जिससे निकली चिंगारियां सूखी घास पर गिरते ही आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने तेज हवा के कारण विकराल रूप धारण कर लिया और चारागाह के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। सामाजिक कार्यकर्ता शंकर लाल जाट के अनुसार, मेला ग्राउंड के पास स्थित चारागाह क्षेत्र में विद्युत लाइनों से चिंगारियां गिरने के कारण यह घटना हुई। आग लगने से क्षेत्र में लगे पेड़-पौधे और पशुओं के लिए रखा गया चारा जलकर नष्ट हो गया। धुएं का गुबार उठता देख आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और बिना समय गंवाए आग बुझाने के प्रयासों में जुट गए।

ग्रामीणों में छीतरमल जाट, गणपत लाल गमेती, शंकर लाल जाट, भेरू लाल जाट, मुकेश चौधरी सहित बड़ी संख्या में लोगों ने मिलकर हालात को संभाला। रावाखेड़ा गांव से पानी का टैंकर बुलवाया गया और सामूहिक प्रयासों से आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू की गईं। करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत और लगातार प्रयासों के बाद आग पर पूरी तरह नियंत्रण पाया जा सका।

आग की चपेट में आने से पेयजल वितरण व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा। नलकूप की केबल, स्टार्टर, मीटर और विद्युत ट्रांसफार्मर जलकर क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे क्षेत्र में अस्थायी रूप से जल आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।

ग्रामीणों ने बताया कि आग की तीव्रता काफी अधिक थी, लेकिन समय रहते सभी के एकजुट प्रयासों के चलते पास के खेतों को बड़े नुकसान से बचा लिया गया। यदि आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जाता, तो यह और अधिक फैलकर व्यापक नुकसान का कारण बन सकती थी। इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीणों की एकजुटता और सतर्कता को उजागर किया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Apr 2026 11:04 am

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / शॉर्ट सर्किट से चारागाह में लगी आग, ग्रामीणों की सतर्कता से टला बड़ा हादसा

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

यूथ एंड इको क्लब ग्रांट नहीं मिली: स्कूलों में पौधारोपण ठप, शिक्षक-विद्यार्थी असमंजस में

Youth And Eco Grant News
राजसमंद

सड़क सुरक्षा पर सख्ती: हेलमेट अब ‘नंबर वन प्राथमिकता’, 2026 तक दुर्घटना मृत्यु दर में 25 प्रतिशत कमी का लक्ष्य

Road Sefty Meetingh
राजसमंद

हैलो… मैं सीईओ बोल रहा हूं, आपकी समस्या का आज ही समाधान होगा- सीधे संवाद से शिकायतों का त्वरित निस्तारण

CEO Rajsamand
राजसमंद

लाखेला तालाब में अनियंत्रित जीप गिरी, दो युवक घायल, और फिर…

Byke Accident News
राजसमंद

देवगढ़ क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर आग की घटनाएं, दमकल विभाग की तत्परता से हालात नियंत्रित

Fire In vhical
राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.