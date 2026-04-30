शॉर्ट सर्किट से चारागाह में लगी आग, ग्रामीणों की सतर्कता से टला बड़ा हादसा

कुंवारिया. तहसील क्षेत्र की घाटी ग्राम पंचायत अंतर्गत रावाखेड़ा गांव के निकट स्थित चारागाह भूमि में बुधवार को अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग लगने का कारण विद्युत लाइन में हुआ शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जिससे निकली चिंगारियां सूखी घास पर गिरते ही आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने तेज हवा के कारण विकराल रूप धारण कर लिया और चारागाह के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। सामाजिक कार्यकर्ता शंकर लाल जाट के अनुसार, मेला ग्राउंड के पास स्थित चारागाह क्षेत्र में विद्युत लाइनों से चिंगारियां गिरने के कारण यह घटना हुई। आग लगने से क्षेत्र में लगे पेड़-पौधे और पशुओं के लिए रखा गया चारा जलकर नष्ट हो गया। धुएं का गुबार उठता देख आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और बिना समय गंवाए आग बुझाने के प्रयासों में जुट गए।