लाखेला तालाब में अनियंत्रित जीप गिरी, दो युवक घायल, और फिर…

Byke Accident News
कुंभलगढ़. उपखंड मुख्यालय क्षेत्र में बुधवार दोपहर एक गंभीर हादसा सामने आया, जब लाखेला तालाब के पास एक अनियंत्रित ओपन जीप अचानक रेलिंग तोड़ते हुए तालाब में जा गिरी। इस दुर्घटना में जीप में सवार दो युवक घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने साहस और तत्परता का परिचय देते हुए दोनों घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया।
जानकारी के अनुसार, केलवाड़ा से कुंभलगढ़ की ओर जा रही ओपन जीप में मजेरा निवासी रमेश सिंह राजपूत और भेरू सिंह राजपूत सवार थे। जब जीप होटल देवी पैलेस के सामने पहुंची, तभी अचानक चालक का संतुलन बिगड़ गया। देखते ही देखते जीप अनियंत्रित होकर तालाब किनारे लगी सुरक्षा रेलिंग को तोड़ती हुई सीधे पानी में जा गिरी। हादसा इतना अचानक हुआ कि आसपास मौजूद लोग कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए।
घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोगों की भीड़ जमा हो गई। हालांकि, स्थिति की गंभीरता को समझते हुए ग्रामीणों ने बिना देर किए राहत कार्य शुरू किया। सामूहिक प्रयासों से दोनों घायलों को जीप से बाहर निकाला गया और तुरंत केलवाड़ा अस्पताल पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर दोनों को छुट्टी दे दी, जिससे परिजनों और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली।
घटना की सूचना मिलते ही केलवाड़ा थाने से एएसआई रोशनलाल, हेड कांस्टेबल चंद्रशेखर और मोहनलाल मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया और दुर्घटना के कारणों की जानकारी जुटाई। इसके बाद पुलिस टीम अस्पताल भी पहुंची, जहां घायलों से घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी ली गई।
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