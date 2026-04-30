लाखेला तालाब में अनियंत्रित जीप गिरी, दो युवक घायल, और फिर…

जानकारी के अनुसार, केलवाड़ा से कुंभलगढ़ की ओर जा रही ओपन जीप में मजेरा निवासी रमेश सिंह राजपूत और भेरू सिंह राजपूत सवार थे। जब जीप होटल देवी पैलेस के सामने पहुंची, तभी अचानक चालक का संतुलन बिगड़ गया। देखते ही देखते जीप अनियंत्रित होकर तालाब किनारे लगी सुरक्षा रेलिंग को तोड़ती हुई सीधे पानी में जा गिरी। हादसा इतना अचानक हुआ कि आसपास मौजूद लोग कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए।