तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले, गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति सहित कई मुद्दों पर मंथन

सम्मेलन में जिलाध्यक्ष कन्हैयालाल करोटिया ने स्वागत भाषण दिया। संघ पदाधिकारियों ने आयोजन में अजय गुर्जर के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण बारूपाल ने संगठन का मांग-पत्र प्रस्तुत किया। प्रमुख मांगों में शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी से मुक्त करना, रोस्टर का सख्ती से पालन, प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीएलओ पद का सृजन, स्थायी स्थानांतरण नीति लागू करना, प्रबोधकों का पदनाम शिक्षक करना, जयपुर में संगठन कार्यालय के लिए भूमि आवंटन, टीएसपी से नॉन-टीएसपी के 1172 शिक्षकों का समायोजन, पाठ्यक्रम में डॉ. भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्ष को समुचित स्थान देना, आदिवासी वीरांगना कालीबाई का अध्याय पुनः शामिल करना, प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण कर चुके कार्मिकों को मूल विभाग में पदस्थापित करना, कम हुए शैक्षणिक कार्यदिवसों की भरपाई के लिए सिलेबस में कटौती या विद्यार्थियों को बोनस अंक देना तथा आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को संविधान सम्मत आरक्षण सुनिश्चित करना शामिल रहीं।