22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजसमंद

दवा के लिए भटकते बुजुर्ग: आरजीएचएस सुविधा कागजों में, पेंशनर्स परेशान,पर्ची हाथ में, लेकिन दवाई नहीं

राजसमंद. जीवन की संध्या बेला में जब सुकून और उपचार की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब जिले के राजकीय पेंशनर्स दवाइयों के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं। आरजीएचएस योजना के तहत कैशलेस इलाज का वादा तो किया गया, लेकिन हकीकत यह है कि बीमार बुजुर्ग पर्ची हाथ में लेकर मेडिकल स्टोर से मेडिकल [&hellip;]

2 min read
Google source verification

राजसमंद

image

Madhu Sudhan Sharma

Feb 22, 2026

RGHS NEWS Rajsamand

RGHS NEWS Rajsamand

राजसमंद. जीवन की संध्या बेला में जब सुकून और उपचार की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब जिले के राजकीय पेंशनर्स दवाइयों के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं। आरजीएचएस योजना के तहत कैशलेस इलाज का वादा तो किया गया, लेकिन हकीकत यह है कि बीमार बुजुर्ग पर्ची हाथ में लेकर मेडिकल स्टोर से मेडिकल स्टोर तक चक्कर काट रहे हैं। चिकित्सक से जांच करवाने और दवाई लिखवाने के बाद जब पेंशनर केमिस्ट के पास पहुंचते हैं तो उन्हें एक ही जवाब मिलता है दवाई उपलब्ध नहीं है। कई दुकानों पर जाने के बाद भी यही स्थिति रहने से बुजुर्ग मायूस होकर लौटने को विवश हैं। राजस्थान राज्य सेवा निवृत्त अधिकारी-कर्मचारी महासंघ, जिला शाखा राजसमंद ने इस स्थिति को गंभीर बताते हुए नाराजगी जताई है।

बीमारियों से जूझ रहे, दवाइयों के लिए संघर्ष

संभाग महामंत्री प्रभु गिरि गोस्वामी ने बताया कि अधिकांश पेंशनर्स शुगर, ब्लड प्रेशर और हृदय रोग जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं, जिन्हें नियमित दवाइयों की आवश्यकता होती है। हर माह डॉक्टर के पास जाना और दवाई लिखवाना उनकी मजबूरी है, लेकिन दवाई मिलना अब चुनौती बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई दवा विक्रेता मूल दवाई उपलब्ध नहीं होने का हवाला देकर वैकल्पिक दवाइयां लेने का दबाव बनाते हैं। इससे यह आशंका भी पैदा होती है कि वैकल्पिक दवाइयों में अधिक मुनाफा होने के कारण ऐसा किया जा रहा है।

कैशलेस इलाज अधिकार है, एहसान नहीं

गोस्वामी ने कहा कि आरजीएचएस सुविधा कोई खैरात नहीं, बल्कि कर्मचारियों के पूरे सेवा काल में वेतन से की गई कटौती का परिणाम है। ऐसे में पेंशनर्स को अपने हक की दवाई के लिए भटकना व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।

डॉक्टरों की दुकानों पर भी ‘दवाई नहीं’

जिला अध्यक्ष घनश्याम जोशी और जिला महामंत्री सत्यनारायण व्यास ने बताया कि कुछ चिकित्सकों ने आरजीएचएस लाइसेंस लेकर घर से ही दवा वितरण शुरू किया है, लेकिन वहां भी कई बार दवाइयां उपलब्ध नहीं होने की बात कही जाती है। उन्होंने कहा कि यदि दवा विक्रेताओं का सरकारी भुगतान लंबित है तो इसका समाधान सरकार और विक्रेताओं को करना चाहिए, लेकिन इसकी सजा बीमार पेंशनर्स को नहीं मिलनी चाहिए।

सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग

महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष परमेश्वर आचार्य, जिला संगठन महामंत्री राधेश्याम शर्मा, उपाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, मंत्री शिवलाल खींची, कोषाध्यक्ष बंसीलाल रांका, अनिल परियानी, शंकरलाल भाटी, छगनलाल पालीवाल तथा ललित वासु सहित पदाधिकारियों ने सरकार से दवा विक्रेताओं को पाबंद करने और पेंशनर्स को तुरंत दवाइयां उपलब्ध करवाने की मांग की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Feb 2026 11:43 am

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / दवा के लिए भटकते बुजुर्ग: आरजीएचएस सुविधा कागजों में, पेंशनर्स परेशान,पर्ची हाथ में, लेकिन दवाई नहीं

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नल लगे, पर पानी नहीं: कमली का गुड़ा की छापरा बस्ती में जल जीवन मिशन बना छलावा

Jal Jivan Missan News
राजसमंद

मतदाताओं का आंक़ड़ा 09 लाख के पार, राजनीतिक दल जुटे सियासी गुण-भाग में

S.I.R Final News
राजसमंद

नन्हें कदम, बड़ी उड़ान-राजसमंद के 37 स्काउट्स ने जीता ‘गोल्डन ऐरो’

Scoute Guide News
राजसमंद

कार्बन क्रेडिट से आय कमाने वाली देश की पहली पंचायत बनेगी पिपलांत्री,पेड़ बनेंगे भविष्य की पूंजी

MOU For Carben Credit
राजसमंद

ड्रोन सर्वे के नियमों से खनन पट्टों में बढ़ा विवाद, नई तकनीक बनी मार्बल खनन व्यवसायियों के लिए चुनौती

Drone Servey in Mining Sector
राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.