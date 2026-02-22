दवा के लिए भटकते बुजुर्ग: आरजीएचएस सुविधा कागजों में, पेंशनर्स परेशान,पर्ची हाथ में, लेकिन दवाई नहीं

राजसमंद. जीवन की संध्या बेला में जब सुकून और उपचार की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब जिले के राजकीय पेंशनर्स दवाइयों के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं। आरजीएचएस योजना के तहत कैशलेस इलाज का वादा तो किया गया, लेकिन हकीकत यह है कि बीमार बुजुर्ग पर्ची हाथ में लेकर मेडिकल स्टोर से मेडिकल स्टोर तक चक्कर काट रहे हैं। चिकित्सक से जांच करवाने और दवाई लिखवाने के बाद जब पेंशनर केमिस्ट के पास पहुंचते हैं तो उन्हें एक ही जवाब मिलता है दवाई उपलब्ध नहीं है। कई दुकानों पर जाने के बाद भी यही स्थिति रहने से बुजुर्ग मायूस होकर लौटने को विवश हैं। राजस्थान राज्य सेवा निवृत्त अधिकारी-कर्मचारी महासंघ, जिला शाखा राजसमंद ने इस स्थिति को गंभीर बताते हुए नाराजगी जताई है।