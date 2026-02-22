मतदाताओं का आंक़ड़ा 09 लाख के पार, राजनीतिक दल जुटे सियासी गुण-भाग में

राजसमंद. चुनावी माहौल भले अभी दूर दिखाई दे रहा हो, लेकिन सियासी सरगर्मियां जिले में तेज होने लगी हैं। वजह है भारत निर्वाचन आयोग के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण र्यक्रम-2026 के तहत जारी हुई अंतिम मतदाता सूची, जिसने जिले की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। 21 फरवरी को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के अनुसार राजसमंद जिले में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 9,06,818 पहुंच गई है। मतदाताओं में हुई यह वृद्धि लोकतांत्रिक भागीदारी के विस्तार का संकेत तो है ही, साथ ही आगामी चुनावों के लिए राजनीतिक दलों के सामने नए समीकरण और रणनीतिक चुनौतियां भी खड़ी करती नजर आ रही है। निर्वाचन आयोग द्वारा 27 अक्टूबर 2025 को कार्यक्रम घोषित किए जाने के बाद 4 नवम्बर से 11 दिसम्बर तक गणना चरण पूरा किया गया। 16 दिसम्बर 2025 को जारी प्रारूप सूची में जिले में 8,91,914 मतदाता दर्ज थे। दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब अंतिम सूची प्रकाशित की गई है।