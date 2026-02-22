नन्हें कदम, बड़ी उड़ान-राजसमंद के 37 स्काउट्स ने जीता ‘गोल्डन ऐरो’

यह सम्मान यूँ ही नहीं मिल जाता। इसके पीछे छिपी होती है महीनों की मेहनत, अनुशासन और सेवा की भावना। सी.ओ. स्काउट सुनील कुमार सोनी बताते हैं कि ‘गोल्डनऐरोअवार्ड’ कब एवं बुलबुल वर्ग का राष्ट्रीय स्तर का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसे पाने के लिए बच्चों को स्काउटिंग के कई कठिन चरणों से गुजरना पड़ता है। सुबह की परेड से लेकर प्राथमिक उपचार सीखना, रस्सियों में सटीक गांठें बांधना, ध्वज शिष्टाचार का पालन करना, पर्यावरण संरक्षण के अभियान में भाग लेना, सामुदायिक सेवा करना और नेतृत्व क्षमता दिखाना—हर कसौटी पर इन नन्हें स्काउट्स ने खुद को साबित किया।