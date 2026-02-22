नल लगे, पर पानी नहीं: कमली का गुड़ा की छापरा बस्ती में जल जीवन मिशन बना छलावा

पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण महिलाओं को प्रतिदिन बस्ती से दूर स्थित कुओं से पानी लाना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुरुष मजदूरी के लिए बाहर चले जाते हैं, जिससे घर और पानी की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं पर आ जाती है। गर्मी के मौसम में यह समस्या और विकराल रूप ले लेती है। जल संकट से परेशान ग्रामीणों ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई है। बस्ती के राधेलाल, चुन्ना सहित महिलाओं ने तहसील कार्यालय पहुंचकर लिखित ज्ञापन भी सौंपा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द जल आपूर्ति बहाल करने तथा समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है।