22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजसमंद

नल लगे, पर पानी नहीं: कमली का गुड़ा की छापरा बस्ती में जल जीवन मिशन बना छलावा

देलवाड़ा. ग्राम पंचायत कालीवास के कमली का गुड़ा स्थित छापरा भील बस्ती में पिछले एक वर्ष से अधिक समय से जल संकट गहराता जा रहा है। आदिवासी समुदाय की इस बस्ती में मूलभूत सुविधाएं पहले ही सीमित हैं, वहीं पेयजल समस्या ने ग्रामीणों की परेशानियां और बढ़ा दी हैं। बस्तीवासियों के अनुसार जलदाय विभाग द्वारा [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

राजसमंद

image

Madhu Sudhan Sharma

Feb 22, 2026

Jal Jivan Missan News

Jal Jivan Missan News

देलवाड़ा. ग्राम पंचायत कालीवास के कमली का गुड़ा स्थित छापरा भील बस्ती में पिछले एक वर्ष से अधिक समय से जल संकट गहराता जा रहा है। आदिवासी समुदाय की इस बस्ती में मूलभूत सुविधाएं पहले ही सीमित हैं, वहीं पेयजल समस्या ने ग्रामीणों की परेशानियां और बढ़ा दी हैं। बस्तीवासियों के अनुसार जलदाय विभाग द्वारा जल जीवन मिशन योजना के तहत घर-घर नल कनेक्शन तो दे दिए गए, लेकिन आज तक पानी की आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी। घरों में लगे नल अब लोगों के लिए सुविधा नहीं, बल्कि अधूरी व्यवस्था का प्रतीक बनकर रह गए हैं।

ग्रामीणों ने बताया कि पानी की टंकी उनके घरों से करीब एक किलोमीटर दूर बनाई गई है तथा पाइपलाइन भी बिछाई जा चुकी है, फिर भी जल आपूर्ति चालू नहीं हो पाई है। क्षेत्र में सरकारी स्तर पर न तो कोई हैंडपंप उपलब्ध है और न ही पनघट योजना की सुविधा, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है।

पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण महिलाओं को प्रतिदिन बस्ती से दूर स्थित कुओं से पानी लाना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुरुष मजदूरी के लिए बाहर चले जाते हैं, जिससे घर और पानी की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं पर आ जाती है। गर्मी के मौसम में यह समस्या और विकराल रूप ले लेती है। जल संकट से परेशान ग्रामीणों ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई है। बस्ती के राधेलाल, चुन्ना सहित महिलाओं ने तहसील कार्यालय पहुंचकर लिखित ज्ञापन भी सौंपा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द जल आपूर्ति बहाल करने तथा समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Feb 2026 12:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / नल लगे, पर पानी नहीं: कमली का गुड़ा की छापरा बस्ती में जल जीवन मिशन बना छलावा

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मतदाताओं का आंक़ड़ा 09 लाख के पार, राजनीतिक दल जुटे सियासी गुण-भाग में

S.I.R Final News
राजसमंद

नन्हें कदम, बड़ी उड़ान-राजसमंद के 37 स्काउट्स ने जीता ‘गोल्डन ऐरो’

Scoute Guide News
राजसमंद

दवा के लिए भटकते बुजुर्ग: आरजीएचएस सुविधा कागजों में, पेंशनर्स परेशान,पर्ची हाथ में, लेकिन दवाई नहीं

RGHS NEWS Rajsamand
राजसमंद

कार्बन क्रेडिट से आय कमाने वाली देश की पहली पंचायत बनेगी पिपलांत्री,पेड़ बनेंगे भविष्य की पूंजी

MOU For Carben Credit
राजसमंद

ड्रोन सर्वे के नियमों से खनन पट्टों में बढ़ा विवाद, नई तकनीक बनी मार्बल खनन व्यवसायियों के लिए चुनौती

Drone Servey in Mining Sector
राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.