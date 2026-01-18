हर कक्षा में बनेगा ‘हाइजीन मॉनिटर’, छह माह बाद बदलेगा जिम्मेदार विद्यार्थी

राजसमंद. सरकारी स्कूलों में अब पढ़ाई के साथ-साथ स्वच्छता को भी व्यवस्थित रूप से मजबूत किया जाएगा। इसके लिए कक्षा के भीतर ही एक विद्यार्थी को हाइजीन मॉनिटर की जिम्मेदारी दी जाएगी। यह व्यवस्था कक्षा 4 से 12 तक हर कक्षा और प्रत्येक सेक्शन में लागू होगी। खास बात यह है कि हर छह महीने में हाइजीन मॉनिटर बदला जाएगा, ताकि अधिक से अधिक योग्य विद्यार्थियों को नेतृत्व और जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिल सके। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत स्कूल स्तर पर स्वच्छता, व्यक्तिगत हाइजीन, मासिक धर्म स्वच्छता, पेयजल, शौचालयों की साफ-सफाई और इससे जुड़ी गतिविधियों को नियमित रूप से सुनिश्चित करना होगा। हाइजीन मॉनिटर के मार्गदर्शन और निगरानी के लिए प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक द्वारा कक्षाध्यापक को स्वच्छता शिक्षक नामित किया जाएगा। चयनित विद्यार्थियों को प्रार्थना स्थल पर हाइजीन मॉनिटर की शपथ भी दिलाई जाएगी।