फसीएम पिंक ड्राइव : एनीमिया रोकथाम के लिए गर्भवती महिलाओं को लगेंगे एफसीएम इंजेक्शन

एफसीएम यानी Ferric Carboxymaltose, एक अत्याधुनिक आयरन रिप्लेसमेंट इंजेक्शन है। यह शरीर में आयरन की कमी को तेजी से पूरा करता है और सामान्य मौखिक आयरन दवाओं की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। डॉ. मीणा ने बताया कि केवल एक या दो डोज़ में हीमोग्लोबिन स्तर में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। इसी प्रभावशीलता को देखते हुए विभाग ने इसे राज्य स्तर पर व्यापक रूप से लागू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ता और स्वास्थ्यकर्मी अपने-अपने क्षेत्रों में एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की पहचान करेंगे और उन्हें निकटतम स्वास्थ्य केंद्र तक लाएंगे, ताकि समय पर इंजेक्शन लगाया जा सके।