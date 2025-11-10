पांच साल बाद भी नहीं बनी डेढ़ किलोमीटर सड़क, ग्रामीण अब भी पथरीले रास्ते पर चलने को मजबूर

लेकिन निर्माण कार्य शुरू होने के कुछ समय बाद ही ठेकेदार ने काम बंद कर दिया। तब से अब तक सड़क का कार्य ठप पड़ा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। वर्तमान में स्थिति यह है कि अधूरी पड़ीसड़क पर फैली गिट्टी और पथरीला मलबा लोगों के लिए जोखिम का कारण बना हुआ है। दोपहिया वाहन चालकों को फिसलने का खतरा हर समय बना रहता है। वहीं, गुजरते वाहनों से उड़ते पत्थर राहगीरों को लगने से अक्सर चोटिल होने की घटनाएं भी सामने आती रहती हैं।