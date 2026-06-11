प्री-वेडिंग फोटोशूट बना आखिरी याद, गोरी धाम के गहरे कुंड में डूबने से युवक की मौत

मंदिर परिसर पहुंचने के बाद मंगेतर के अंकल वहीं रुक गए, जबकि अर्जुन और उसकी मंगेतर फोटोशूट के लिए नीचे की ओर चले गए। बताया जा रहा है कि फोटोशूट के दौरान अर्जुन पानी के पास पहुंचा और नहाने लगा। इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरे कुंड में जा गिरा। देखते ही देखते वह पानी में डूब गया। मंगेतर की आंखों के सामने हुई इस घटना से वह बदहवास हो गई और चीख-पुकार मचाने लगी। उसकी आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही दिवेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। मंगलवार देर शाम तक सिविल डिफेंस टीम द्वारा गहन तलाश की गई, लेकिन गहराई और अंधेरे के कारण सफलता नहीं मिल सकी।