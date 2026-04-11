एक्शन मोड में सरकार: मंत्री दिलावर के दौरे के बाद गिर रही गाज, प्रशासक पदमुक्त, अधिकारी निलंबित

राजसमंद. जिले में शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर के औचक निरीक्षण के बाद प्रशासनिक तंत्र में हड़कंपमच गया है। स्वच्छता में लापरवाही और अनियमितताओं पर सख्त रुख अपनाते हुए सरकार ने एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई की है कहीं प्रशासकों को पदमुक्त किया गया, तो कहीं अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। जानकारी के अनुसार 2 अप्रैल को मंत्री मदन दिलावर ने जिले की ग्राम पंचायतों का बिना सूचना औचक निरीक्षण किया। गुंजोल ग्राम पंचायत में गंदगी और सफाई व्यवस्था की बदहाल स्थिति देखकर उन्होंने मौके पर ही नाराजगी जताई और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इस अव्यवस्था पर गुंजोल प्रशासक किशनलाल और पीपरड़ा प्रशासक सीताबाई को पद से हटाने के आदेश जारी कर दिए गए। यह आदेश अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव त्रिलोकचंद मीना द्वारा जारी किया गया, जिसमें दोनों को स्वच्छता कार्यों में अनियमितता का दोषी माना गया।