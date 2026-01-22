सड़कों पर पसरी बजरी बन रही हादसों की वजह, वाहन चालक भुगत रहे खामियाजा

दिन ढलते ही बजरी माफिया के वाहन बनास नदी की ओर रुख कर लेते हैं। जैसे-जैसे रात गहराती है, ट्रैक्टरों को नदी में उतार दिया जाता है। माफिया के लोग दोपहिया वाहनों पर सवार होकर नदी की ओर जाने वाले रास्तों पर रेकी करते रहते हैं और हर गतिविधि की जानकारी ट्रैक्टर चालकों तक पहुंचाते हैं। खतरा न होने की सूचना मिलते ही ट्रैक्टर चालक तेज रफ्तार से बजरी भरकर बाहर निकलता है, जबकि मौके पर मौजूद श्रमिक दूसरे ट्रैक्टर में बजरी भरने में जुट जाते हैं। यह सिलसिला पूरी रात चलता रहता है।