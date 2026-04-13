बैठक में अहम निर्णय: प्री-प्राइमरी आरटीई विद्यार्थियों से लेंगे सहयोग शुल्क, बकाया पर सख्ती के संकेत

राजसमंद. निजी विद्यालय संगठन राजसमंद की जिला स्तरीय बैठक वरिष्ठ उपाध्यक्ष जवान सिंह देवड़ा की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में देवगढ़ ब्लॉक के नव-नियुक्त अध्यक्ष रुप सिंह चौहान का जिला कार्यकारिणी द्वारा स्वागत भी किया गया। संचालन डॉ. गिरिश पालीवाल ने किया। बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय के अनुसार, प्री-प्राइमरी कक्षाओं में आरटीई के अंतर्गत अध्ययनरत विद्यार्थियों के अभिभावकों से विद्यालय द्वारा सहयोग शुल्क लिया जाएगा। हालांकि यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि भविष्य में सरकार द्वारा इन कक्षाओं का भुगतान किया जाता है, तो ली गई राशि अभिभावकों को वापस कर दी जाएगी।