चेक अनादरण के मामले में आरोपी को छह माह की जेल, 4 लाख 20 हज़ार रुपए प्रतिकर जमा कराने के आदेश

राजसमंद. विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट) राजसमंद के पीठासीन अधिकारी यतीन्द्र चौधरी की अदालत ने चेक बाउंस मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी राकेश शर्मा निवासी कांकरौली को छह माह के साधारण कारावास की सज़ा सुनाई है। साथ ही अदालत ने परिवादी को प्रतिकर स्वरूप 4 लाख 20 हज़ार रुपए जमा कराने के आदेश भी दिए हैं।क्या है मामला?परिवादी मदनलाल निवासी नोगामा ने अपने परिवाद में बताया कि आपसी पहचान के आधार पर उन्होंने आरोपी राकेश शर्मा को 2 लाख 10 हज़ार रुपये उधार दिए थे। इस राशि की अदायगी के लिए आरोपी ने एक चेक दिया, लेकिन निर्धारित तिथि पर बैंक में पेश करने पर वह अपर्याप्त राशि के कारण बाउंस हो गया।इसके बाद परिवादी ने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को रजिस्टर्ड नोटिस भेजा, लेकिन आरोपी ने भुगतान नहीं किया। इस पर परिवादी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और धारा 138 एनआई एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।