शिक्षा का भविष्य तय करेगा कुंभलगढ़ चिंतन शिविर

मदन दिलावर ने कहा हर बच्चे को स्कूल तक लाना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है।रोजगारपरक शिक्षा को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता होगी। स्कूल भवनों की निर्माण अवधि व जीवनकाल तय करने की योजना बनाई जा रही है ताकि समय रहते उन्हें सुरक्षित बदला जा सके। ड्रॉपआउट दर शून्य करने और भारतीय ज्ञान परंपरा को हर विद्यार्थी तक पहुँचाने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि दो दिन के इस शिविर से जो “अमृत” निकलेगा, उससे पूरा प्रदेश लाभान्वित होगा।