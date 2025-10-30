करंट से झुलसे युवक की मौत के बाद मोखमपुरा में उबाल: ग्रामीणों का हंगामा, 5 लाख मुआवजे पर बनी सहमति

केलवा (राजसमंद). दीपोत्सव की चमक उस वक्त मातम में बदल गई, जब मोखमपुरा के एक मार्बल गोदाम पर लाइट सजावट के दौरान 22 वर्षीय युवक प्रवीणसिंह सोलंकी की जान चली गई। बिजली के तेज झटके से झुलसे प्रवीण की अहमदाबाद अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जैसे ही यह खबर गांव पहुँची, परिजनों और ग्रामीणों में गुस्सा भड़क उठा। मुआवजे की मांग को लेकर शव को सड़क पर रोक लिया गया, और माहौल तनावपूर्ण हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन परिजन और ग्रामीण मुआवजा तय होने तक अंतिम संस्कार से इनकार करते रहे। आखिरकार मार्बल कारोबारियों और पुलिस प्रशासन की मध्यस्थता से पांच लाख रुपए के मुआवजे पर सहमति बनी, तब जाकर स्थिति शांत हुई।