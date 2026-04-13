महिलाओं को सशक्त बनाएगा ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’, लोकतंत्र में बढ़ेगी भागीदारी

राजसमंद. भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में इस ऐतिहासिक कानून को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया गया। वक्ताओं ने इसे देश के लोकतांत्रिक इतिहास का मील का पत्थर करार दिया। विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने कहा कि यह अधिनियम केवल एक कानून नहीं, बल्कि देश की आधी आबादी को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने का मजबूत माध्यम है। इसके जरिए महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिससे उनकी आवाज नीति-निर्माण तक पहुंचेगी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्षों तक महिला आरक्षण को केवल राजनीतिक मुद्दा बनाकर रखा गया, लेकिन इसे लागू करने का साहस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने दिखाया। भाजपा जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल ने कहा कि यह अधिनियम महिलाओं के अधिकारों को नई दिशा देगा और उन्हें निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर प्रदान करेगा।