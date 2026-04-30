नगर पालिका आमेट की सख्त कार्रवाई: इन्द्रा कॉलोनी में अवैध निर्माण ध्वस्त, प्रशासन का स्पष्ट संदेश

प्राप्त जानकारी के अनुसार, संबंधित व्यक्ति द्वारा बिना किसी वैध अनुमति के नगरपालिका की भूमि पर मकान एवं दुकान का निर्माण कार्य किया जा रहा था। नगर पालिका प्रशासन ने इस पर संज्ञान लेते हुए पूर्व में नोटिस जारी कर संबंधित पक्ष को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके, निर्धारित समयावधि में कोई वैध स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि निर्माण कार्य नियमों के विपरीत किया जा रहा है।