बुजुर्गों पर खर्च नहीं, भविष्य में निवेश, मांग रहे समाधान, राजस्थान बजट से बड़ी उम्मीदें

राजसमंद. राजस्थान का बजट केवल आंकड़ों और योजनाओं की सूची नहीं होता, बल्कि यह तय करता है कि राज्य अपने कर्मचारियों, पेंशनरों और बुजुर्गों को किस नज़रिए से देखता है-सम्मान के साथ या केवल औपचारिक दायित्व के रूप में। वर्षों तक सेवा देने के बाद मिलने वाली पेंशन कोई रियायत नहीं, बल्कि अर्जित अधिकार है, लेकिन हर बजट के साथ यह सवाल फिर खड़ा हो जाता है कि क्या राज्य इस अधिकार को गरिमा के साथ निभा रहा है? महंगाई लगातार बढ़ रही है। दवाइयों की कीमतें, इलाज का खर्च, बिजली-पानी के बिल और रोज़मर्रा की जरूरतें आम आदमी ही नहीं, बल्कि पेंशनरों के लिए भी चुनौती बन चुकी हैं। इसके बावजूद पेंशन और महंगाई राहत में बढ़ोतरी उसी अनुपात में नहीं हो पा रही। राजसमंद जिले सहित प्रदेशभर में बड़ी संख्या में ऐसे पेंशनर हैं, जिनकी पूरी आर्थिक सुरक्षा केवल पेंशन पर निर्भर है। ऐसे में बजट से यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि पेंशन को न्यूनतम गरिमापूर्ण जीवन-यापन से जोड़ा जाए।