पटवार भर्ती परीक्षा : सख़्त पहरेदारी के बीच 90% से ज्यादा उपस्थिति, उत्साह चरम पर

राजसमंद. जिले में रविवार को आयोजित पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2025 अनुशासन और सख़्त सुरक्षा के बीच शांतिपूर्वक संपन्न हुई। सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर चहल-पहल देखने को मिली और अभ्यर्थियों का जोश काबिले-गौर था। सुबह 9 से 12 बजे तक हुई पहली पारी में 2587 परीक्षार्थियों का पंजीकरण था। इनमें से 2281 ने परीक्षा दी, जबकि 306 अनुपस्थित रहे। उपस्थिति का प्रतिशत 88.17 रहा। खास बात यह रही कि इस पारी में परीक्षा देने वालों को पेपर साथ ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। बायोमेट्रिक उपस्थिति और मौके पर फोटोग्राफी जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं भी लागू की गईं।