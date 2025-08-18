Patrika LogoSwitch to English

राजसमंद

पटवार भर्ती परीक्षा : सख़्त पहरेदारी के बीच 90% से ज्यादा उपस्थिति, उत्साह चरम पर

जिले में रविवार को आयोजित पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2025 अनुशासन और सख़्त सुरक्षा के बीच शांतिपूर्वक संपन्न हुई।

राजसमंद

Madhu Sudhan Sharma

Aug 18, 2025

PAtwari pariksha
PAtwari pariksha

राजसमंद. जिले में रविवार को आयोजित पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2025 अनुशासन और सख़्त सुरक्षा के बीच शांतिपूर्वक संपन्न हुई। सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर चहल-पहल देखने को मिली और अभ्यर्थियों का जोश काबिले-गौर था। सुबह 9 से 12 बजे तक हुई पहली पारी में 2587 परीक्षार्थियों का पंजीकरण था। इनमें से 2281 ने परीक्षा दी, जबकि 306 अनुपस्थित रहे। उपस्थिति का प्रतिशत 88.17 रहा। खास बात यह रही कि इस पारी में परीक्षा देने वालों को पेपर साथ ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। बायोमेट्रिक उपस्थिति और मौके पर फोटोग्राफी जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं भी लागू की गईं।

दूसरी पारी में जोश और ज्यादा

दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक हुई दूसरी पारी और भी उत्साहजनक रही। इसमें 2584 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 2330 शामिल हुए, जबकि 254 अनुपस्थित रहे। इस बार उपस्थिति 90.17 प्रतिशत रही। परीक्षा केंद्रों पर फ्लाइंग स्क्वॉड की निगरानी और वीडियोग्राफी ने पारदर्शिता को और मज़बूती दी।

सुरक्षा में कोई कमी नहीं

जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए। अभ्यर्थियों को एक घंटा पहले बुलाकर सघन जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। कई जगह लंबी कतारें भी लगीं, लेकिन व्यवस्था इतनी पुख्ता थी कि कहीं कोई अव्यवस्था नज़र नहीं आई।

प्रशासन की सतर्कता से बनी मिसाल

पूरे जिले में परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण रही। प्रशासन और पुलिस की मुस्तैदी से न केवल परीक्षा का वातावरण अनुशासित रहा, बल्कि परीक्षार्थियों में भरोसा भी जगा।

18 Aug 2025 11:58 am

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / पटवार भर्ती परीक्षा : सख़्त पहरेदारी के बीच 90% से ज्यादा उपस्थिति, उत्साह चरम पर

