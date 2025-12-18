18 दिसंबर 2025,

राजसमंद

पुलिस ने 10 हजार के इनामी, तीन साल से वांछित आरोपी को किया गिरफ्तार

देवगढ़.&nbsp;देवगढ़ पुलिस ने साइबर सेल की मदद तथा डीएसटी टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में पिछले तीन वर्षों से वांछित 10 हजार रुपये के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी सीआई मुकेश चौधरी ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक गोरव श्रीवास्तव, रेंज उदयपुर के निर्देश पर वांछित अपराधियों [&hellip;]

राजसमंद

image

Madhu Sudhan Sharma

Dec 18, 2025

Accused Arrested

Accused Arrested

देवगढ़. देवगढ़ पुलिस ने साइबर सेल की मदद तथा डीएसटी टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में पिछले तीन वर्षों से वांछित 10 हजार रुपये के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी सीआई मुकेश चौधरी ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक गोरव श्रीवास्तव, रेंज उदयपुर के निर्देश पर वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान “सुदर्शन चक्र” के तहत यह कार्रवाई की गई। जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेन्द्र कुमार पारीक एवं भीम डीएसपी राकेश वर्मा के निकटतम सुपरविजन में थानाधिकारी मुकेश चौधरी के नेतृत्व में डीएसटी टीम एवं साइबर सेल की सहायता से एक विशेष टीम का गठन किया गया।पुलिस टीम ने लगातार सूचना संकलन और तकनीकी सहायता के आधार पर एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में वांछित 10 हजार रुपये के इनामी आरोपी सागर राम बिश्नोई पुत्र निवासी मालो की ढाणी, गुड़ा बिश्नोईयान, गुड़ा भाकरी, थाना विवेक विहार, जिला जोधपुर पश्चिम की तलाश कर उसे गिरफ्तार किया। आरोपी को अनुसंधान के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। थानाधिकारी ने बताया कि वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान के तहत आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

पुलिस टीम में शामिल अधिकारी एवं कर्मचारी: कार्रवाई करने वाली टीम में सीआई मुकेश चौधरी (थानाधिकारी, देवगढ़), हैड कांस्टेबल शम्भुप्रताप (साइबर सेल), कांस्टेबल ओमप्रकाश, हैड कांस्टेबल शिवदर्शन (डीएसटी टीम), हैड कांस्टेबल रामकरण (विशेष योगदान), कांस्टेबल रामकिशोर, हंसराज चालक, इन्द्रचन्द (साइबर सेल, राजसमंद) एवं रामचन्द्र शामिल हैं ।

Published on:

18 Dec 2025 11:42 am

18 Dec 2025 11:42 am

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / पुलिस ने 10 हजार के इनामी, तीन साल से वांछित आरोपी को किया गिरफ्तार

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

