राजसमंद

पुलिस ने किया 30 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त, आरोपी फरार

राजसमंद. जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कांकरोली थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 30 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा जब्त किया है। हालांकि आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। अभियान के तहत [&hellip;]

राजसमंद

image

Madhu Sudhan Sharma

Jan 22, 2026

police Action

police Action

राजसमंद. जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कांकरोली थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 30 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा जब्त किया है। हालांकि आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। अभियान के तहत कांकरोली थाना स्तर पर एक विशेष टीम का गठन किया था। टीम का नेतृत्व थानाधिकारी सरोज बैरवा ने किया।

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि परसराम बंजारा निवासी रातांडा केसरपुरा थाना कांकरोली के घर के पीछे बाड़े में अवैध मादक पदार्थ छिपाकर रखा गया है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी। तलाशी के दौरान बाड़े में घास के नीचे छिपाकर रखे गए प्लास्टिक के चार कट्टों में डोडा चूरा मिला। जब्त मादक पदार्थ का कुल वजन करीब 30 किलोग्राम पाया गया। पुलिस ने मौके से डोडा चूरा जब्त कर लिया। कार्रवाई के दौरान आरोपी परसराम बंजारा पुलिस को देख अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों की ओर भाग गया। फिलहाल आरोपी की तलाश की जा रही है और पुलिस टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही हैं।

इस मामले में कांकरोली थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम में थानाधिकारी सरोज बैरवा के साथ पुलिसकर्मी निभर्य सिंह, विरेंद्र सिंह, सुरेश, राजेंद्र सिंह, केसर सिंह, अरुण और योगेश शामिल रहे। पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

22 Jan 2026 11:06 am

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / पुलिस ने किया 30 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त, आरोपी फरार

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

