पुलिस ने किया 30 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त, आरोपी फरार

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि परसराम बंजारा निवासी रातांडा केसरपुरा थाना कांकरोली के घर के पीछे बाड़े में अवैध मादक पदार्थ छिपाकर रखा गया है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी। तलाशी के दौरान बाड़े में घास के नीचे छिपाकर रखे गए प्लास्टिक के चार कट्टों में डोडा चूरा मिला। जब्त मादक पदार्थ का कुल वजन करीब 30 किलोग्राम पाया गया। पुलिस ने मौके से डोडा चूरा जब्त कर लिया। कार्रवाई के दौरान आरोपी परसराम बंजारा पुलिस को देख अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों की ओर भाग गया। फिलहाल आरोपी की तलाश की जा रही है और पुलिस टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही हैं।