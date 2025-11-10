रेलमगरा पुलिस की कार्रवाई: 924 ग्राम अवैध अफीम के साथ युवक गिरफ्तार

रेलमगरा. थाना पुलिस द्वारा शनिवार देर शाम की गई सघन चैकिंग के दौरान एक युवक से अवैध रूप से ले जाई जा रही 924 ग्राम अफीम बरामद की गई। पुलिस ने मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। थाना अधिकारी सोनाली शर्मा के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक जसवंत सिंह, हैड कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह, विजय सिंह, खिंवराज, कॉन्स्टेबल राकेश कुमार और वाहन चालक रणजीत सिंह की टीम विशेष जांच अभियान के तहत वाहनों की चैकिंग कर रही थी। टीम जब पछमता से खड़बामनिया मार्ग पर पहुंची और सोनियाणा चौराहे के पास वाहनों की तलाशी ले रही थी, तभी रात के अंधेरे में एक व्यक्ति पैदल गुजरता दिखाई दिया।