Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राजसमंद

स्कूलों से चोरी करने वाले गैंग का राजसमंद पुलिस ने किया पर्दाफाश, तीन आरोपी गिरफ्तार

थाना दिवेर क्षेत्र में बीते दिनों दो सरकारी स्कूलों से कीमती सामान चोरी करने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा कर दिया है।

राजसमंद

Madhu Sudhan Sharma

Sep 08, 2025

Accused Arrested
Accused Arrested

राजसमंद. थाना दिवेर क्षेत्र में बीते दिनों दो सरकारी स्कूलों से कीमती सामान चोरी करने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया। मेडिया और भेरागुड़ा स्कूल के प्रधानाध्यापकों ने 7 सितंबर को थाना दिवेर पर अलग-अलग रिपोर्ट दर्ज कराई। मेडिया स्कूल के प्रधानाध्यापक मदनसिंह पंवार ने बताया कि 6 सितंबर को ड्यूटी के कारण विद्यालय बंद था। 7 सितंबर देखा कि ऑफिस के पीछे की जाली टूटी हुई थी। सामान बिखरा पड़ा था। कंप्यूटर सेट व प्रिंटर गायब थे। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज िकया। इसी प्रकार भेरागुड़ा स्कूल के प्रधानाध्यापक दिलीपसिंह रावत ने रिपोर्ट दी कि 6 सितंबर की सुबह 7:20 बजे विद्यालय पहुंचने पर ऑफिस का ताला टूटा मिला और वहां से प्रिंटर चोरी हो चुका था। पुलिस ने दोनों के मामले दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। थाना प्रभारी भवानीशंकर ने विशेष टीम बनाई। टीम ने संदिग्धों की तलाश में क्षेत्रीय मुखबिरों से जानकारी जुटाई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले और पूर्व में चोरियों में शामिल रहे अपराधियों से पूछताछ की। तकनीकी सहयोग से तीन संदिग्धों की पहचान हुई।

गिरफ्तारी और खुलासा

कोर्डन एंड सर्च अभियान चलाकर पुलिस ने तीनों आरोपियों को उनके गांव से घेराबंदी कर दबोच लिया। थाने लाकर पूछताछ करने पर उन्होंने चोरी की वारदातों को कबूल किया। पुलिस ने गजेन्द्रसिंह (20) पुत्र सोहनसिंह रावत निवासी नया गांव खीमाखेड़ा दिवेर (पूर्व में गुजरात में मोटरसाइकिल चोरी का मामला दर्ज), राहुलसिंह रावत निवासी खेड़ी खीमाखेड़ा दिवेर, धनश्याम उर्फ कुशालसिंह रावत निवासी खिमातो की बरजाल थाना दिवेर को गिरफ्तार कर लिया।

बरामदगी और जांच

पुलिस ने अभियुक्तों से चोरी किया गया सामान बरामद कर लिया है। पूछताछ में सामने आया कि तीनों आरोपी शराब के आदी हैं और सुनसान जगहों की रेकी कर रात के समय वारदातों को अंजाम देते हैं। पुलिस अब अन्य घटनाओं में भी उनकी संलिप्तता की जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Sept 2025 02:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / स्कूलों से चोरी करने वाले गैंग का राजसमंद पुलिस ने किया पर्दाफाश, तीन आरोपी गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.