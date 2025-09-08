स्कूलों से चोरी करने वाले गैंग का राजसमंद पुलिस ने किया पर्दाफाश, तीन आरोपी गिरफ्तार

राजसमंद. थाना दिवेर क्षेत्र में बीते दिनों दो सरकारी स्कूलों से कीमती सामान चोरी करने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया। मेडिया और भेरागुड़ा स्कूल के प्रधानाध्यापकों ने 7 सितंबर को थाना दिवेर पर अलग-अलग रिपोर्ट दर्ज कराई। मेडिया स्कूल के प्रधानाध्यापक मदनसिंह पंवार ने बताया कि 6 सितंबर को ड्यूटी के कारण विद्यालय बंद था। 7 सितंबर देखा कि ऑफिस के पीछे की जाली टूटी हुई थी। सामान बिखरा पड़ा था। कंप्यूटर सेट व प्रिंटर गायब थे। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज िकया। इसी प्रकार भेरागुड़ा स्कूल के प्रधानाध्यापक दिलीपसिंह रावत ने रिपोर्ट दी कि 6 सितंबर की सुबह 7:20 बजे विद्यालय पहुंचने पर ऑफिस का ताला टूटा मिला और वहां से प्रिंटर चोरी हो चुका था। पुलिस ने दोनों के मामले दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। थाना प्रभारी भवानीशंकर ने विशेष टीम बनाई। टीम ने संदिग्धों की तलाश में क्षेत्रीय मुखबिरों से जानकारी जुटाई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले और पूर्व में चोरियों में शामिल रहे अपराधियों से पूछताछ की। तकनीकी सहयोग से तीन संदिग्धों की पहचान हुई।