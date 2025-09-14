राजसमंद बनेगा राजस्थान में नई पहल का गवाह, 15 हजार बच्चों का होगा साइकोमेट्रिक टेस्ट

राजसमंद.ज़िला प्रशासन ने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक ऐसा अभिनव कदम उठाया है, जो पूरे प्रदेश के लिए मिसाल साबित हो सकता है। ज़िला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा के नेतृत्व में शुरू किए गए इस अभियान का नाम है ‘उमंग’। यह पहल खास इसलिए है क्योंकि इसमें पहली बार ज़िले के 15 हज़ार से अधिक बच्चों का साइकोमेट्रिक टेस्ट कराया जाएगा। इसके तहत हर बच्चे को उसकी असली ताकत, रुचियां और योग्यताएं समझने का अवसर देना, ताकि वे अपने भविष्य की राह खुद तय कर सकें। राजसमंद की यह अनूठी पहल आने वाले समय में प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश में शिक्षा और करियर मार्गदर्शन का नया मॉडल साबित हो सकती है।